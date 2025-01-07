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        Kendisine omuz attığını iddia ettiği kişiyi, tekme ve yumrukla darbetti; o anlar kamerada

        BURSA'da kimliği belirsiz kişi, metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden çıkarken kendisine omuz atığını iddia ettiği kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:55
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        Kendisine omuz attığını iddia ettiği kişiyi, tekme ve yumrukla darbetti; o anlar kamerada
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        BURSA'da kimliği belirsiz kişi, metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden çıkarken kendisine omuz atığını iddia ettiği kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Davutdede Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yürüyen merdivenlerden çıkarken, kendisine omuz attığını iddia ettiği kişiyi, bekleme alanına çıktığında tekme ve yumrukla dövmeye başladı. İstasyondaki yolcuların tepkisi üzerine şüpheli, darbettiği kişiyi bıraktı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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