Kendisine omuz attığını iddia ettiği kişiyi, tekme ve yumrukla darbetti; o anlar kamerada

BURSA'da kimliği belirsiz kişi, metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden çıkarken kendisine omuz atığını iddia ettiği kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Davutdede Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yürüyen merdivenlerden çıkarken, kendisine omuz attığını iddia ettiği kişiyi, bekleme alanına çıktığında tekme ve yumrukla dövmeye başladı. İstasyondaki yolcuların tepkisi üzerine şüpheli, darbettiği kişiyi bıraktı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.