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        Sürücüsünün 50 kilometre kaçıp polis otosuna çarptığı cipten uyuşturucu çıktı; 4 gözaltı

        BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometre kaçtıktan sonra, cipiyle polis otosuna çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:20
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        Sürücüsünün 50 kilometre kaçıp polis otosuna çarptığı cipten uyuşturucu çıktı; 4 gözaltı
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        BURSA’da, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 50 kilometre kaçtıktan sonra, cipiyle polis otosuna çarptı. Cipte 145 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü O.A. ile yanındaki 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

        Nilüfer ilçesinde saat 10.30 sıralarında devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 43 ACB 995 plakalı cipi durdurmak istedi. Sürücü, ‘dur’ ihtarına uymazken, polis ekipleri cipi takibe aldı. 50 kilometre süren takibin ardından cip, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa-Kuzey Gişeleri mevkisinde polis otosuna çarptı. Yaralanan olmazken, polis ekipleri cipin sürücüsü O.A. ile yanındaki K.A ve E.G. ile G.İ. isimli kadını gözaltına aldı. Cipte yapılan aramada, 145 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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