Bursa'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokakta meydana geldi. Abdullah S. (29) yönetimindeki 16 AKS 431 plakalı minibüs, yola çıkan Göktürk Ç.'ye (6) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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