Bursa'da yeğenini öldürüp, kız kardeşi ve damadını yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, yeğenini bıçakla öldürdüğü, kız kardeşi ve damadını ise yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi Uluköy mevkisinde annesiyle yaşayan ve çobanlık yapan Ayşe Eken (45) ile dayısı Ahmet A. (60) arasında "alacak verecek" nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A'nın yeğeni Ayşe Eken, kız kardeşi Cennet Eken (75) ile damadı Engin Göç'ü bıçakla yaraladığı iddia edildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Eken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Diğer yaralılar ise müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



Jandarma tarafından yakalanan Ahmet A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

