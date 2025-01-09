Park halindeki hafif ticari araca 2 mermi isabet etti
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın arka camını 2 mermi isabet etti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın arka camını 2 mermi isabet etti. Polis ekipleri, araca ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi 1'inci Huzur Sokak'ta meydana geldi. Banu T. (53), park halindeki 16 BUD 10 plakalı hafif ticari aracının yanına gittiğinde arka camında 2 delik olduğunu fark etti. Deliklerin mermi izi olduğundan şüphelenen Banu T., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araçta incelemede bulunurken, araca ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
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