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        Bindiği otobüste üzerine sıcak su dökülen asker yaralandı

        BURSA'dan Kayseri'deki usta birliğine gitmek için bindiği şehirler arası otobüste üzerine sıcak su dökülen asker, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:45
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        Bindiği otobüste üzerine sıcak su dökülen asker yaralandı
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        BURSA'dan Kayseri'deki usta birliğine gitmek için bindiği şehirler arası otobüste üzerine sıcak su dökülen asker, yaralandı.

        Olay, 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Memleketi Bursa'dan Kayseri'deki usta birliğine gitmek için şehirler arası yolcu otobüsüne binen Sefa U.'nun (20) üzerine, muavinin çay-kahve servisi yaptığı sırada, termostaki sıcak su döküldü. Bacaklarında ve sol elinde yanıklar oluşan asker, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavisi süren askerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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