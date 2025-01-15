Bindiği otobüste üzerine sıcak su dökülen asker yaralandı

BURSA'dan Kayseri'deki usta birliğine gitmek için bindiği şehirler arası otobüste üzerine sıcak su dökülen asker, yaralandı.

Olay, 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Memleketi Bursa'dan Kayseri'deki usta birliğine gitmek için şehirler arası yolcu otobüsüne binen Sefa U.'nun (20) üzerine, muavinin çay-kahve servisi yaptığı sırada, termostaki sıcak su döküldü. Bacaklarında ve sol elinde yanıklar oluşan asker, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavisi süren askerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.