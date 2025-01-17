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        Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        BURSA'da,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil elektrik direğine çarpıp, yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 04:46 Güncelleme: 17.01.2025 - 04:50
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        Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        BURSA'da,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil elektrik direğine çarpıp, yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Kazada otomobilde bulunan Muharrem P. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Sırameşeler mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, M.P idaresindeki 16 CAU 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Kazada, sürücü M.P. ile yanında bulunan Z.P., F.P. ve Muharrem P. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Muharrem P.'nin, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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