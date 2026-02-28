Bursa'da bir evde çıkan yangında karı koca öldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangında, karı koca hayatını kaybetti.



Kırsal Erenler Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç evde, sobadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



Eve giren ekipler, yangın sırasında evde bulunan Yakup Gümüş (75) ve eşi Fatma Gümüş'ün (70) yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Çiftin cenazeleri, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

