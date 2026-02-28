Canlı
        Bursa'da bir evde çıkan yangında karı koca öldü

        Bursa'da bir evde çıkan yangında karı koca öldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangında, karı koca hayatını kaybetti.

        Giriş: 28.02.2026 - 12:28
        Bursa'da bir evde çıkan yangında karı koca öldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangında, karı koca hayatını kaybetti.

        Kırsal Erenler Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç evde, sobadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Eve giren ekipler, yangın sırasında evde bulunan Yakup Gümüş (75) ve eşi Fatma Gümüş'ün (70) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Çiftin cenazeleri, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

