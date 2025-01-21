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        Kendisini doktora götürmek isteyen babasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle kendisini doktora götürmek isteyen babası Talat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:10
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        Kendisini doktora götürmek isteyen babasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle kendisini doktora götürmek isteyen babası Talat K.'yi (59) bıçaklayarak yaralayan Kadir K. (28), tutuklandı.

        Olay, 19 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Talat K., iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.'nin durumu ağırlaşınca hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen Kadir K. ile babası arasında tartışma çıktı. Kadir K., kendisini doktora gitmek için ikna etmeye çalışan babasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. Talat K. karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, oğlu evden kaçtı.

        SİNİRLENDİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

        Komşuları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen Talat K., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan oğlu dün evlerine 10 kilometre mesafedeki Eski Karacakaya Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kadir K.'nin ifadesinde, "Beni hastaneye götürmek için ısrar edince sinirlendim ve bıçakladım" dediği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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