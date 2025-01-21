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        Benzin ile sobayı tutuştururken alev parlamasıyla yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tutuşturmak için sobaya benzin döken Ali Rıza Bayraktar (75), alevlerin parlaması sonucu yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 22:41 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:45
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        Benzin ile sobayı tutuştururken alev parlamasıyla yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tutuşturmak için sobaya benzin döken Ali Rıza Bayraktar (75), alevlerin parlaması sonucu yandı.

        Olay saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çaylıca Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan ve sobayı tutuşturmak için benzin döken Ali Rıza Bayraktar, alevlerin parlaması nedeniyle vücudunun çeşitli yerleri yanarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Rıza Bayraktar, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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