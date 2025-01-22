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        'Manevi danışman' adı altında dini istismar eden kadın gözaltına alındı

        BURSA'da, kendisini 'manevi danışman' olarak tanıtıp dini duyguları istismar ederek insanları dolandıran Gönül Derman Aytimur, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:57
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        'Manevi danışman' adı altında dini istismar eden kadın gözaltına alındı
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        BURSA’da, kendisini 'manevi danışman' olarak tanıtıp dini duyguları istismar ederek insanları dolandıran Gönül Derman Aytimur, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini ‘manevi danışman’ olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur’un, insanların dini duygularını kullanarak para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aytimur’un, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Akar Sokak’taki 3 katlı evine baskın düzenledi. Oğlu ve köpeğiyle birlikte yaşayan Aytimur’un evinde, 2 saat boyunca arama yapan ekipler, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen materyallere el koydu.

        GÖZALTINA ALINDI

        Gönül Derman Aytimur, ‘677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet’ suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Aytimur hakkında ‘Dolandırıcılık’ suçundan da inceleme başlatıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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