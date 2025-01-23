Dini duyguları istismar ettiği iddia edilen kadına 'dolandırıcılık'tan tutuklama

BURSA'da kendisini 'manevi danışman' olarak tanıtıp, insanların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Gönül Derman Aytimur, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini 'manevi danışman' olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur'un, insanların dini duygularını kullanarak para aldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, Aytimur'un, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Akar Sokak'taki 3 katlı evine dün baskın düzenledi. Oğlu ve köpeğiyle birlikte yaşayan Aytimur'un evinde, 2 saat boyunca arama yapan ekipler, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen materyallere el koydu. Gönül Derman Aytimur, '677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken; Aytimur hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan da inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytimur, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.