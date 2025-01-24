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        Bursa'da tekel bayi işletmecisi, silahlı saldırıda yaralandı

        BURSA'da tekel bayi işleten Soner Yıldız, dükkanının kapısında beklediği sırada otomobille gelen kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 00:33 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:35
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        Bursa'da tekel bayi işletmecisi, silahlı saldırıda yaralandı
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        BURSA'da tekel bayi işleten Soner Yıldız, dükkanının kapısında beklediği sırada otomobille gelen kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Yıldız, hastanede tedaviye alındı.

        Olay saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi. İş yerinin önünde bekleyen tekel bayi işletmecisi Soner Yıldız'a, otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler tarafından tabancayla ateş açıldı. Yıldız, sağ ve sol bacağı ile sağ koluna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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