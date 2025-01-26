1923 Mustafakemalpaşa Spor- Alanya 1221 FSK : 1-0
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Uğurcan Gökler, Emir Kılıçarslan, İbrahim Bayram 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR: Mustafa Gürbüz, Erdinç Çepoğlu, Doğanay Kılıç, Furkan Özdemir (Dk.
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Uğurcan Gökler, Emir Kılıçarslan, İbrahim Bayram
1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR: Mustafa Gürbüz, Erdinç Çepoğlu, Doğanay Kılıç, Furkan Özdemir (Dk. 21 Abdul Kadir Dursun), Erdal Kaya (Dk.79 Muhammed Emin Bektaş), Mehmet Can Gülerer, İbrahim Demir, Ökkeş Karaoğlu, Talha Erdoğan (Dk. 67 Berat Dadak) Azat Çakar, Talha Yünkuş
ALANYA 1221 FSK: Murat Can Yıldız, Harun Kaya, Burak Karapınar, Alper Demir (Dk. 58 Burak Aydın), Ozan Karabacak, Alhan Kurtoğlu, Ata Kurtuluş (Dk. 19 Yusuf Efe Saydam) (Dk. 59 Mustafa Acar), Ali Berke Timurcioğlu (Dk. 74 Uğurcan İkikardeş), Emre Toptan, Hasan Yurtseven, Oğuzhan Özleşen (Dk. 73 Ali Yiğit Özten)
GOLLER: Dk. 15 Erdal Kaya (1923 Mustafakemalpaşa Spor)
SARI KARTLAR: Talha Erdoğan, Abdul Kadir Dursun, Azat Çakar (1923 Mustafakemalpaşa Spor)
KIRMIZI KART: Abdul Kadir Dursun (1923 Mustafakemalpaşa Spor)
TFF 3’üncü Lig 17’nci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşa Spor evinde konuk ettiği Alanya 1221 FSK’yı 1-0 mağlup etti.
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