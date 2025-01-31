İnşaatta beton kalıbının patlaması ile göçük oluştu; 5 yaralı
BURSA'dainşaatta beton dökülen kalıbın patlaması ile göçük oluştu.
BURSA'dainşaatta beton dökülen kalıbın patlaması ile göçük oluştu. 2 işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla, 3 işçi de göçük altında kalarak yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi’ndeki inşaatta meydana geldi. İşçiler, beton döktüğü sırada kalıbın patlamasıyla göçük oluştu. 2 işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla yaralanırken, 3 işçi göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 5 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.