Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Alkollü sürücünün çarptığı 15 yaşındaki Ceyhun'un beyin ölümü gerçekleşti

        BURSA'da,halı saha maçından çıkıp evlerine gitmek üzere otobüs durağına yürüyen Hasan Ceyhun Beyhan (15), Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik'e (17), hafif ticari araç çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücünün çarptığı 15 yaşındaki Ceyhun'un beyin ölümü gerçekleşti
        ABONE OL

        BURSA'da,halı saha maçından çıkıp evlerine gitmek üzere otobüs durağına yürüyen Hasan Ceyhun Beyhan (15), Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik’e (17), hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücü Oktay Güleryüz (59), gittiği hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı. 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz tutuklanırken, kaza yerinde ağır yaralı halde 25 dakika sonra bulunan Beyhan’ın beyin ölümü gerçekleşti.

        Kaza, 26 Ocak’ta saat 19.30 sıralarında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşı Ege Çelik ve Efe Özçelik ile birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra, otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı. Ana yoldan karşıya geçmek isteyen 3 arkadaşa, Oktay Güleryüz’ün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik ve Özçelik yola savrulurken, Beyhan, yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

        Sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde yaralı halde yatan Ege Çelik ile Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        25 DAKİKA SONRA YARALI HALDE BULUNDU

        Görgü tanıklarının 1 kişinin daha yaralandığını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, 5 metre yüksekten düşen Hasan Ceyhun Beyhan'a yaklaşık 25 dakika sonra ulaştı. Ağır yaralı halde bulunan Beyhan’ın duran kalbi masajla yeniden çalıştırıldı. Beyhan, ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, arkadaşları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        HASTANEYE GELİNCE GÖZALTINA ALINDI

        Kazanın ardından kaçan sürücü Oktay Güleryüz, rahatsızlandığı gerekçesiyle gittiği Mudanya Devlet Hastanesi’nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir’den Bursa’ya restoranlara balık vermek için geldiğini söyleyen ve yapılan alkol testinde 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz’ün ifadesinde, “Ben hayatımda hiç alkol, kullanmadım. Çıkan alkolün nedeni, daha önce beynime pıhtı attığı için kullandığım ilaçlar ve tansiyon ilaçlarım olabilir. Kaza yaptığımın da farkında değilim. Yoldayken rahatsızlanınca aracımı kenara çektim. Bir süre dinlendikten sonra yoluma devam ettim” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi kararıyla serbest bırakılan ve memleketi İzmir’e dönen sürücü, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

        'KEŞKE, KAÇMAK YERİNE OĞLUMA YARDIM ETSEYDİ'

        Öte yandan hastanede tedavisi devam eden ve beyin ölümü gerçekleşen Hasan Ceyhun Beyhan’ın arkadaşları, üst geçitlere 'Ceyhunbeyhaniçinadalet' yazılı pankart asarken, baba Caner Beyhan (45), kazanın ardından kaçan sürücüye tepki gösterdi, “Oğlum, Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşlarıyla birlikte her hafta düzenli olarak, halı saha maçlarına giderdi. Maç çıkışı 3 arkadaş, otobüs durağına giderken, hafif ticari araç çarpıyor ve yoluna devam ediyor. Oğlum şu an hastanede makineye bağlı yaşıyor. Beyin ölümü gerçekleşti, organları iflas etti. Araç oğluma çarptıktan, 25 dakika sonra müdahale edilmiş. Sürücü kaçmak yerine oğluma yardım etseydi, şu an hafif yaralı olarak yanımda olurdu. Benim oğlum Bursaspor fanatiğiydi. Benim oğlumun geleceğiyle oynadı. Taraftar arkadaşları vardı ve oğlum çok iyi işlere imza atacaktı. Oğlumun hayalleri vardı” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        TIR sürücüsünün öldüğü kazada, Özbekistan uyruklu sürücü tutuklandı
        TIR sürücüsünün öldüğü kazada, Özbekistan uyruklu sürücü tutuklandı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kütahya Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kütahya Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Bursa'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
        Bursa'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
        Bursa'da bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Bursa'da bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        İnşaatta beton kalıbının patlaması ile göçük oluştu; 5 yaralı
        İnşaatta beton kalıbının patlaması ile göçük oluştu; 5 yaralı
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Mağara Kadını" oyununun prömiyerini yaptı
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Mağara Kadını" oyununun prömiyerini yaptı