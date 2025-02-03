Bursa'da ehliyetsiz iki sürücünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi İznik Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mustafa A.(16) yönetimindeki 33 BTN 21 plakalı otomobil dönüş yaparken yine ehliyetsiz sürücü Mahmud B. (18) yönetimindeki 16 UE 674 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki 11 ABH 939 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Mustafa A., Mahmud B. ile Berkay A. (18), yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde ehliyetsiz sürücülerin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

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