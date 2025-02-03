Gemlik Körfezi 24 bin metrekare hayalet ağdan temizlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Hayalet Ağların Toplanması Projesi’ kapsamında, 2024 yılında Gemlik Körfezi’nde 494 bin 750 metrekare deniz alanı tarandı. Günde ortalama 15 dalış yapan dalgıçlar, 24 bin 750 metrekarelik hayalet ağı temizledi. 2 fiber tekne ile 3 çapanın da aralarında olduğu, 7,5 ton atık av aracı ise denizden çıkarılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Yıllarca deniz tabanında kalan, balıkçılıkların kaybettiği ya da terk ettiği, deniz canlıları ve ekosistemi için hayati risk oluşturan, denizlerin görünmez tuzağı olarak adlandırılan hayalet ağların temizlenmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında ‘Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi’ başlatıldı. Proje kapsamında 2014-2021 yılları arasında İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Mersin, Hatay, Adana, Muğla, Aydın, Rize, Sinop, Konya, Isparta, Antalya ve Ankara'da deniz ve göllerde kaybolan veya terk edilen av araçları çıkarılarak, ekosistemin sürdürülebilirliği sağlandı. Elde edilen başarıyla projeye iç sular da dahil edildi. 2022 yılında ilk kez akarsularda da hayalet av araçlarının temizlenmesi çalışmalarına başlandı. Balıkçılarla yapılan görüşmelerle kaybolan ağların yerleri belirlenerek, ilgili STK'lar, balıkçılar, belediyeler ve üniversitelerin de desteğiyle hem denizlerde hem de iç sularda proje yürütüldü.

MÜSİLAJ DÖNEMİNDE 1 MİLYON METREKARE ALAN TARANDI

2021 yılındaki müsilaj döneminde de Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da yürütülen çalışmalarda, 1 milyon 699 bin 68 metrekare alan taranarak, 85 bölgede, 211 bin 300 metrekare ve 16 sepet, algarna ve benzeri terk edilmiş av aracı sulardan temizlendi.

DALGIÇLAR GÜNDE 15 DALIŞ YAPTI

2024 yılında Gemlik Körfezi’nde 494 bin 750 metrekare deniz alanı tarandı. Günde ortalama 15 dalış yapan dalgıçlar, 24 bin 750 metrekarelik hayalet ağı temizledi. 2 fiber tekne ile 3 çapanın da aralarında olduğu, 7,5 ton atık av aracı ise denizden çıkarılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

9 SENEDE 50 BİN METREKARE HAYALET AĞ ÇIKARILDI