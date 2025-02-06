İnegöl- Domaniç karayolunda yoğun kar; araçlar yolda kaldı

BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolu, yoğun kar nedeniyle TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar da yolda kaldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar devam ederken, İnegöl-Domaniç karayolunda yağış etkisini artırdı. Zaman zaman tipiye dönen yağış nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, İnegöl'ün Tahtaköprü girişinde görev alan İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan araçların geçişine izin vermedi. Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.