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        Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Berkcan Doruk (25), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:50
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        Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Berkcan Doruk (25), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Bursa-Yalova kara yolu Gemlik Trafik Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Berkcan Doruk’un direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 HJ 166 plakalı otomobil takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Doruk, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Doruk, çağırılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doruk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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