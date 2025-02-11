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        İnşaat işçileri ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle çatıya çıktı

        BURSA'da yapımı devam eden anaokulu inşaatlarında çalışan işçiler, taşeron firmadan ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle, binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:19 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:25
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        İnşaat işçileri ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle çatıya çıktı
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        BURSA’da yapımı devam eden anaokulu inşaatlarında çalışan işçiler, taşeron firmadan ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle, binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. İşçiler, polis ekiplerinin 1 saatlik çabasıyla ikna edilerek, çatıdan indirildi.

        Kentin 5 ilçesinde yapımı devam eden anaokullarının inşaatında çalışan 7 işçi, yüklenici firmaların anlaştığı taşeron firmalardan ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, aynı anda İnegöl ve merkez Yıldırım ilçelerinde inşaat halinde bulunan anaokulu binalarının çatılarına çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Miray Sokak’ta yapımı devam eden anaokulu inşaatının çatısına çıkan 2 işçinin atlama ihtimaline karşı, itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. İşçiler, polis ekiplerinin 1 saatlik ikna çabasıyla eylemini sonlandırdı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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