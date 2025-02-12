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        Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1

        STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Berat Çelik, Yusuf Şimşek, Muhammet Munir DadıKARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:25
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        Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Berat Çelik, Yusuf Şimşek, Muhammet Munir Dadı

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 67 Hakan Öztürk), Abdullah Balıkçı (Dk. 67 Emre Oymak), Muhammed Enes Yılmaz, Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın (Dk. 90 Furkan Balaban), Berke Özgün (Dk. 90 Muhammet Talha Çat), Burak Albayrak, Ali Aydemir (Dk. 87 Koray Yağcı), Fahri Pınar

        DİYARBEKİRSPOR: Cantuğ Temel - Yasin Elmas (Dk. 55 Emrullah Sayar), Güray Fırat, İbrahim Halil Öner, Serkan Yıldız, İlker Sayan (Dk. 79 Ömer Çiçek), Muhammed Eren (Dk. 55 Halit Çokyaşar), Ömercan Öndaş, Kağan Miray Bağış, Mansur Çalar (Dk. 90 Mutlu Aksu Doğan), Görkem Güven

        GOLLER: Dk.45+2 Berke Özgün, Dk. 49 Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor), Dk.90+3 Emrullah Sayar (Diyarbekirspor)

        SARI KARTLAR: Furkan Metin, Fahri Pınar, Abdullah Balıkçı (Karacabey Belediyespor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 22’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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