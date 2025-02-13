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        'Dur' ihtarına uymayıp, polise direnen 2 kardeş tutuklandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalandıktan sonra polislere direnen kardeşler C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:55
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        'Dur' ihtarına uymayıp, polise direnen 2 kardeş tutuklandı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalandıktan sonra polislere direnen kardeşler C.E. (37) ve M.E. (33), tutuklandı. Şüphelilerin kaçarken yol kenarına attığı uyuşturucu madde ise polis ekipleri tarafından bulundu.

        Olay, dün gece Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçtı. Yapılan takip sonucu durdurulan otomobildeki C.E. ve M.E. isimli kardeşler, polise direnince, gözaltına alındı. İfadelerinde araçta uyuşturucu madde bulunduğu için kaçtıklarını söyleyen kardeşlerin, kaçarken yol kenarına attığı uyuşturucu madde de bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ ve ‘polise mukavemet’ suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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