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        Bursa'da liseli Hasan Ceyhun'un öldüğü kaza kamerada

        BURSA'daalkollü sürücü Oktay Güleryüz'ün (59) kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu Hasan Ceyhun Beyhan'ın (15) hayatını kaybettiği, 2 arkadaşının yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:35
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        Bursa'da liseli Hasan Ceyhun'un öldüğü kaza kamerada
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        BURSA'daalkollü sürücü Oktay Güleryüz'ün (59) kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu Hasan Ceyhun Beyhan'ın (15) hayatını kaybettiği, 2 arkadaşının yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hafif ticari aracın Beyhan'a çarpıp, savurduğu anlar görüntülere yansırken, tutuklu sürücünün kazadan 3 ay önce geçirdiği rahatsızlığın ardından 'kısmi felç' tanısı aldığı, sol kol ile sol bacağında güç kaybı olduğu öğrenildi.

        Kaza, 26 Ocak'ta saat 19.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşı Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik (17) ile birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı. Yolun karşıya geçmek isteyen 3 arkadaşa, Oktay Güleryüz'ün kullandığı 35 AUL 697 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çelik ve Özçelik yola savrulurken, Beyhan yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Sürücü, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşırken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ege Çelik ile Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        KAZADAN 25 DAKİKA SONRA BULUNDU, 8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Görgü tanıklarının aracın 3 kişiye çarptığını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, 5 metre yüksekten düşen Hasan Ceyhun Beyhan'a yaklaşık 25 dakika sonra ulaştı. Ağır yaralı halde bulunan Beyhan'ın duran kalbi masajla yeniden çalıştırıldı. Beyhan, ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arkadaşları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hastanede 8 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hasan Ceyhun Beyhan toprağa verildi.

        SAVCININ İTİRAZI SONRASI YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Sürücü Oktay Güleryüz, kazanın ardından rahatsızlandığı gerekçesiyle gittiği Mudanya Devlet Hastanesi'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir'den Bursa'ya restoranlara balık vermek için geldiğini söyleyen ve yapılan alkol testinde 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz'e, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Memleketi İzmir'e dönen Güleryüz, savcının itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

        ALKOLÜN KULLANDIĞI İLAÇLARDAN KAYNAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Güleryüz'ün savcılıktaki sorgusunda, "Hayatımda hiç alkol kullanmadım. Araç kullanırken de alkollü değildim. Kaza yaptığımın da farkında değilim. Yoldayken rahatsızlanınca aracımı kenara çektim. Bir süre dinlendikten sonra yoluma devam ettim. Hastanede yapılan alkol testi, kullandığım ilaçlar nedeniyle çıkmış olabilir. Jandarma ekipleri, beni alana kadar bariyerlere çarptığımı sanıyordum. Tansiyon ve beyindeki pıhtıya ilişkin 6 adet farklı ilaç kullanıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

        KAZADAN 3 AY ÖNCE KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞ

        Güleryüz'ün kazadan 3 ay önce kısmi felç geçirdiğini söylediği de öğrenildi. Güleryüz sorgusunda, "Yakıt aldıktan sonra Mudanya istikametine gelirken bir anlık bilincimi kaybederek bariyerlere çarptığımı sandım. 3 Ekim 2024'te vücudumdaki uyuşma nedeniyle hastaneye gittiğimde, kısmi felç geçirdiğimi, beynimde bir parça pıhtı olduğunu söylemişlerdi. Felç tanısına ilişkin tedavi görmekteyim. Günde 6 adet farklı ilaç kullanmaktayım. Ayrıca İzmir'de felç tanısı için fizik tedavi görmekteyim"dedi.

        SOL KOL İLE SOL BACAKTA GÜÇ KAYBI VARMIŞ

        Öte yandan tutuklu sürücünün hastane muayene raporunda, beyin damar hastalığı olarak da bilinen serebrovasküler hasta olduğu, sol kol gücünün 5'te 2, sol bacak gücünün 5'te 1 olduğu tespit edilirken, Güleryüz'ün kol ve bacaktaki güç kaybını, eskiden de yaşadığını söylediği öğrenildi. Sürücünün genel durumunun iyi olduğu, şuurunun açık, nörolojik muayenesinin de doğal olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nden verilen epikriz raporunda kaydedildi.

        MOBESE KAMERALARINA DA YANSIDI

        Hasan Ceyhun Beyhan'ın hayatını kaybettiği, 2 arkadaşının yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; 3 arkadaşın yol kenarında yürüdüğü, seyir halinde olan Oktay Güleryüz'ün kullandığı hafif ticari aracın hızla gelip, çarptığı görüldü. Hasan Ceyhun Beyhan'ın çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar da görüntüye yansıdı. Oktay Güleryüz'ün kullandığı 35 AUL 697 plakalı hafif ticari aracın kaza öncesi ve sonrasında MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerinde ise çarpmanın şiddetiyle, aracın ön sağ kaputunda oluşan hasar görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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