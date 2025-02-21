'Vali yardımcısı' olduğunu söyleyip, iş insanlarını yardım toplama bahanesiyle dolandırdı

BURSA'da, kendisini kaymakam ya da vali yardımcısı olarak tanıtıp, esnaf ve iş insanlarını arayarak engelli ve kimsesiz çocuklara yardım toplamak için 'Akülü tekerlekli sandalye alacağız', 'Sosyal yardım yapacağız’ diyerek dolandıran İ.B. (43), yakalandı. İnternetten hedef seçtiği bölgenin mülki amir ve iş insanlarını belirleyip veri havuzu oluşturduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Kentte aradığı iş insanına kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan şüpheli, engelli çocuklara yardım toplandığını, akülü tekerlekli sandalye alınacağını belirterek yardım istedi. Yardım yapan iş insanı bir süre sonra şüphelenip, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adının İ.B. olduğu belirlenen şüphelinin İstanbul Pendik'te yaşadığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin kendini kaymakam ya da vali yardımcısı olarak tanıttığını, esnaf ve özellikle beton firması ya da çeltik işletmesi bulunan iş insanlarını arayıp, engelli ve kimsesiz çocuklara yardım topladıklarını, 'Akülü tekerlekli sandalye alacağız', 'Sosyal yardım yapacağız' gibi bahanelerle kandırıp para topladığını saptadı. 18 Şubat'ta İ.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, dolandırıcılıkta kullandığı belirlenen cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

VERİ HAVUZU OLUŞTURMUŞ

Öte yandan ele geçirilen dijital materyallerde veri havuzu tespit edildi. Şüphelinin internet üzerinden ülke genelinde hedef seçeceği bölgenin esnaf, iş insanı ve mülki amirlerinin isimlerini belirleyip veri havuzu oluşturduğu, bu veri havuzundaki esnaf ve iş insanlarını arayıp dolandırdığı öğrenildi. Çok sayıda esnaf ve iş insanını dolandırdığı tespit edilen İ.B., dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.