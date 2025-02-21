Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'Vali yardımcısı' olduğunu söyleyip, iş insanlarını yardım toplama bahanesiyle dolandırdı

        BURSA'da, kendisini kaymakam ya da vali yardımcısı olarak tanıtıp, esnaf ve iş insanlarını arayarak engelli ve kimsesiz çocuklara yardım toplamak için 'Akülü tekerlekli sandalye alacağız', 'Sosyal yardım yapacağız' diyerek dolandıran İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Vali yardımcısı' olduğunu söyleyip, iş insanlarını yardım toplama bahanesiyle dolandırdı
        ABONE OL

        BURSA'da, kendisini kaymakam ya da vali yardımcısı olarak tanıtıp, esnaf ve iş insanlarını arayarak engelli ve kimsesiz çocuklara yardım toplamak için 'Akülü tekerlekli sandalye alacağız', 'Sosyal yardım yapacağız’ diyerek dolandıran İ.B. (43), yakalandı. İnternetten hedef seçtiği bölgenin mülki amir ve iş insanlarını belirleyip veri havuzu oluşturduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı.

        Kentte aradığı iş insanına kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan şüpheli, engelli çocuklara yardım toplandığını, akülü tekerlekli sandalye alınacağını belirterek yardım istedi. Yardım yapan iş insanı bir süre sonra şüphelenip, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adının İ.B. olduğu belirlenen şüphelinin İstanbul Pendik'te yaşadığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin kendini kaymakam ya da vali yardımcısı olarak tanıttığını, esnaf ve özellikle beton firması ya da çeltik işletmesi bulunan iş insanlarını arayıp, engelli ve kimsesiz çocuklara yardım topladıklarını, 'Akülü tekerlekli sandalye alacağız', 'Sosyal yardım yapacağız' gibi bahanelerle kandırıp para topladığını saptadı. 18 Şubat'ta İ.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, dolandırıcılıkta kullandığı belirlenen cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

        VERİ HAVUZU OLUŞTURMUŞ

        Öte yandan ele geçirilen dijital materyallerde veri havuzu tespit edildi. Şüphelinin internet üzerinden ülke genelinde hedef seçeceği bölgenin esnaf, iş insanı ve mülki amirlerinin isimlerini belirleyip veri havuzu oluşturduğu, bu veri havuzundaki esnaf ve iş insanlarını arayıp dolandırdığı öğrenildi. Çok sayıda esnaf ve iş insanını dolandırdığı tespit edilen İ.B., dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"

        Benzer Haberler

        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Bursa'da hobi bahçesindeki cinayete ilişkin karar açıklandı
        Bursa'da hobi bahçesindeki cinayete ilişkin karar açıklandı
        'Niye geldin' kavgasında çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet hapis
        'Niye geldin' kavgasında çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet hapis
        TİGEM'de yetiştirilen safkan akbaş ve kangal yavruları için 6 ay sıra bekle...
        TİGEM'de yetiştirilen safkan akbaş ve kangal yavruları için 6 ay sıra bekle...
        Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oluyor
        Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oluyor
        Bursa'da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu
        Bursa'da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu