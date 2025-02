Sefa, kendisini 2 bilezik karşılığında evlat edinen ailesiyle birlikte biyolojik ailesini arıyor

İSTANBUL’da bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal (21), iddiaya göre 2 kişi tarafından annesinden rızasıyla alınarak, 2 bilezik karşılığında çocuğu olmayan Döndü (56) ve Mülazım Ünal (58) çiftine evlatlık verildi. Askerden döndükten sonra evlatlık olduğunu öğrenip, biyolojik ailesini aramaya başlayan, katıldığı televizyon programından da sonuç alamayan Sefa Ünal, “Gerçek ailemi bulmak için şüphelendiğim insanlara DNA testi yaptırmak istiyorum” dedi.

İstanbul Kartal’da 21 yıl önce bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, iddiaya göre doğumdan 1 hafta sonra, Gül H. ve Barış H. tarafından biyolojik annesinden rızasıyla, başka bir aileye evlatlık verilmek üzere alındı. Bursa’ya getirilen bebek, 2 bilezik karşılığında, çocuğu olmayan Döndü-Mülazım Ünal çiftine verildi. Çift, bebeği evde dünyaya geldiğini söyleyip, hastane raporu olmadan nüfuslarına kaydettirdi. Kendisini evlatlık alan ailesiyle büyüyen Sefa Ünal, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekstil fabrikasında çalıştı, ardından da vatani görevini yerine getirmek üzere Ankara'nın Balgat ilçesine gitti. Askerliğini tamamlayıp, 21 Şubat 2024'te Bursa'ya dönen Sefa Ünal, akrabaları ve yakın çevresinden evlatlık olduğunu öğrenince hayatı alt üst oldu.

'ŞÜPHELENDİĞİM HERKESLE DNA TESTİ YAPTIRMAK İSTİYORUM'

Kendisini evlat edinen ailesiyle birlikte biyolojik ailesini aramaya başlayan, katıldığı televizyon programından da sonuç alamayan Sefa Ünal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Benim mutlu ve güzel bir ailem vardı. 21 yıl sonra evlatlık olduğumu öğrendim. Şu an gerçek ailemi arıyorum. Bana doğruları söyleyen üvey aileme sordum. Şüphelendikleri 2 kişinin olduğunu söylüyorlar. O 2 kişiye bir türlü ulaşamıyoruz. DNA testi yaptırmak istiyorum. Gerçek ailemi bulmak ve her kim olursa, şüphelendiğim insanlarla DNA testi yaptırmak istiyorum. Şu an çok zor durumdayım. Psikolojim çok kötü durumda. Artık hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor”

'BAZI KİŞİLERİN GERÇEK ANNEM İLE BABAMI BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Çevresindeki bazı kişilerin gerçek annesi ile babasını bildiğini fakat sakladıklarını iddia eden Ünal, “Ben bir televizyon programına katıldım. Program ekibiyle şüphelendiğim kişilerin evine gittik ve karşı taraf kapıları açmadı. Benden saklıyorlar. Bazı kişilerin, gerçek annem ile babamı bildiğini düşünüyorum. O kişilerle de görüşmek için yetkililere sesleniyorum. Kolay bir durum değil bu yaşadıklarım ve ben artık gerçek annem ile babamla birlikte vakit geçirmek istiyorum. Üvey aileme karşı da çok mahcup oldum. 21 yıl boyunca onlara yük oldum” diye konuştu.