Bursa'da perde ve battaniye hırsızlığı kamerada

BURSA'da iki şüphelinin, evlerin balkonlarında asılı olan perde ve battaniyeyi çalma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldırım ilçesinde yanındaki kadın ile sokağa gelen şüpheli, binanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna kuruması için asılan perdeyi alıp, kaçtı. Yaşanan diğer hırsızlık olayında ise bir kişi, ikinci kattaki dairenin balkonundan sarkan battaniyeyi alarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı.