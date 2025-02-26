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        Bursa'da perde ve battaniye hırsızlığı kamerada

        BURSA'da iki şüphelinin, evlerin balkonlarında asılı olan perde ve battaniyeyi çalma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 07:48 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:50
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        Bursa'da perde ve battaniye hırsızlığı kamerada
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        BURSA'da iki şüphelinin, evlerin balkonlarında asılı olan perde ve battaniyeyi çalma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Yıldırım ilçesinde yanındaki kadın ile sokağa gelen şüpheli, binanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna kuruması için asılan perdeyi alıp, kaçtı. Yaşanan diğer hırsızlık olayında ise bir kişi, ikinci kattaki dairenin balkonundan sarkan battaniyeyi alarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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