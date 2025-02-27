Virajda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Kaza, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde meydana geldi. N.A. (28) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak, sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hafif yaralandığı belirlenen sürücü, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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