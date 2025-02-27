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        Virajda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobilin üzerine düştü

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üstüne düştüğü kazada sürücü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:35
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        Virajda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobilin üzerine düştü
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üstüne düştüğü kazada sürücü hafif yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde meydana geldi. N.A. (28) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak, sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hafif yaralandığı belirlenen sürücü, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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