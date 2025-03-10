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        Bursa'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, polisin takibi sonucu durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:45
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        Bursa'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, polisin takibi sonucu durduruldu. Araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1’i kadın, 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri Mesudiye Mahallesi’nde devriye görevi yürütürken, 16 BCF 130 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Araç, yaklaşık 10 kilometrelik takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 gram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki 2'si kadın, 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden uyuşturucu temin ettikleri belirlenen Berat K. ile Kader Ş. gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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