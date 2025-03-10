Bursa'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri Mesudiye Mahallesi’nde devriye görevi yürütürken, 16 BCF 130 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Araç, yaklaşık 10 kilometrelik takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 gram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki 2'si kadın, 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden uyuşturucu temin ettikleri belirlenen Berat K. ile Kader Ş. gözaltına alındı.

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