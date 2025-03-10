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        Başkasına ait kimlikle tedavi olmaya geldikleri sağlık merkezinde yakalandılar

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait kimlikle Göçmen Sağlığı Merkezi'ne başvuran tüberküloz hastası 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:35
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        Başkasına ait kimlikle tedavi olmaya geldikleri sağlık merkezinde yakalandılar
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait kimlikle Göçmen Sağlığı Merkezi'ne başvuran tüberküloz hastası 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin başkasına ait kimlikle tedavi olmak istediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde Göçmen Sağlığı Merkezi'ne gelen ve başkalarına ait kimlikleri kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı olan 2 kişiyi yakaladı. Ekipler, koruyucu maskeler takarak, 2 şüpheliyi ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 şüpheli, ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri'ne sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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