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        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:25
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        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Esra Ü. (29) yönetimindeki 16 ASF 913 plakalı hafif ticari araç, yan sokaktan gelen Nihat G.(50) yönetimindeki 16 SN 233 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nihat G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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