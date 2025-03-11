Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Esra Ü. (29) yönetimindeki 16 ASF 913 plakalı hafif ticari araç, yan sokaktan gelen Nihat G.(50) yönetimindeki 16 SN 233 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nihat G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.