İnegölspor - GMG Kastamonuspor: 1-1
STAT:İnegöl İlçe HAKEMLER: Evren Aydoğan, Batuhan Topçu, Orhun Aydın Duran İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, Alican Özfesli (Dk.
STAT:İnegöl İlçe
HAKEMLER: Evren Aydoğan, Batuhan Topçu, Orhun Aydın Duran
İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, Alican Özfesli (Dk. 82 Batuhan Günaldı), Ali Mert Aydın (Dk. 66 Mehmet Arda Akdeniz), İsmail Zehir, Uğur Utlu (Dk. 66 Mustafa Mete Tetik), Yusuf Tursun (Dk. 90 Mete Sevinç), Fatih Aktay (Dk. 82 Ahmet Hakan Şahin) Sadık Arda Yılmaztürk
GMG KASTAMONUSPOR: Furkan Taş, Ersel Aslıyüksek, Oğuz Yılmaz, Ali Altınöz (Dk. 88 Yasin Başaytaç) Erhan Kartal, Çınar Tarhan (Dk. 87 Mustafa Kapı), Ömer Önder, Burak Bilgen (Dk. 75 Taner Gümüş) Kerem Baykuş (Dk. 61 Metincan Cici), Erkam Reşmen, Barış Gök
SARI KARTLAR: Mehmet Arda Akdeniz(İnegölspor) Ali Altınöz( GMG Kastamonuspor)
GOLLER: Fatih Aktay (İnegölspor), Ersel Aslıyüksek (GMG Kastamonuspor)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 27’nci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kaldı.
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