Çatı katında çıkan yangın enerji nakil hattına sıçradı ; 1 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen apartman sakini Emetullah Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı Katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alevlerin sıçradığı apartmanın önündeki enerji nakil hatlarında patlamalar yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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