Kafenin çocuk oyun alanında çıkan yangın söndürüldü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, at binicilik kafesinin çocuk oyun alanında çıkan yangın, restoran ve ahırlara sıçramadan söndürüldü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, at binicilik kafesinin çocuk oyun alanında çıkan yangın, restoran ve ahırlara sıçramadan söndürüldü.
İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi’ndeki at binicilik kafesinin çocuk oyun alanında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle, restoran ve ahırlara sıçramadan, yarım saatte söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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