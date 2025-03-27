Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (10)

TÜRKİYEKAYAK FEDERASYONU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında, milli kayakçı olan oğlu Berkin Usta ile birlikte yaşamını yitiren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta’nın eşi Fikriye Usta da (57) ağır yaralandı. Kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Fikriye Usta’nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Türkiye Kayak Federasyonu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, “Uludağ'da bir otelde çıkan yangında Alp Disiplini Milli Takım sporcumuz Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Antrenörleri Derneği Başkanı Yahya Usta hayatını kaybetmiştir. Yangında sporcumuzun annesi Fikriye Usta da ağır yaralanmıştır. Sporcumuz Berkin Usta ile babası Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı Fikriye Usta'ya acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.