Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (12)

BABA-OĞULYARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta (57) ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta'nın (25) cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilecek olan cenazelerin, yarın cuma namazı sonrası, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Öte yandan milli kayakçı Berkin Usta’nın, Yahya Kemal Usta ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Fikriye Usta’nın tek çocuğu olduğu öğrenildi.