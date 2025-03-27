Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (13)

Uludağ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 1 Başsavcı Vekili ve 2 savcı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, otel müdürü T.D. gözaltına alındı.

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