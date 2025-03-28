Camları kırıp restorana giren ayı, masaları devirip kaçtı; o anlar kamerada

Uludağ’ın Sarıalan bölgesinde akşam saatlerinde, aç kalan ayı, camlarını kırdığı bir restorana girdi. Restorana girdikten sonra masaları deviren ayı, panikleyip hızla kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının koşarak işletmenin camına çarpıp kırarak içeriye girdiği, içeri girmesiyle birlikte masaları devirmeye başlayan ayının panikleyerek hızla işletmeden kaçtığı anlar yer aldı.

BURSA Uludağ’da yiyecek arayan bir ayı, camlarını kırarak girdiği restoranda masaları devirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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