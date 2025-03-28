Yaşam mücadelesini kaybeden Yavuz'un organları umut oldu
BURSA'da geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından, bugün yaşamını yitiren Yavuz Belik'in (27) organları, ailesi tarafından bağışlandı.
BURSA'da geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından, bugün yaşamını yitiren Yavuz Belik'in (27) organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Marmaracık Köyü yakınlarından meydana gelen trafik kazasında, Yavuz Belik'in kullandığı otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Kaza sonrası otomobilinde sıkışan Belik, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Belik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yavuz Belik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.
ORGANLARI UMUT OLACAK
Evli ve henüz 3 ay önce 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz Belik'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Ailesinin ikiz oğullarından biri olan Yavuz Belik'in organları, nakil bekleyen hastalar için umut olacak.
Yavuz Belik'in cenazesi, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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