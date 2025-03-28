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        Yaşam mücadelesini kaybeden Yavuz'un organları umut oldu

        BURSA'da geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından, bugün yaşamını yitiren Yavuz Belik'in (27) organları, ailesi tarafından bağışlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 07:10 Güncelleme: 28.03.2025 - 07:15
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        Yaşam mücadelesini kaybeden Yavuz'un organları umut oldu
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        BURSA'da geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından, bugün yaşamını yitiren Yavuz Belik'in (27) organları, ailesi tarafından bağışlandı.

        Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Marmaracık Köyü yakınlarından meydana gelen trafik kazasında, Yavuz Belik'in kullandığı otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Kaza sonrası otomobilinde sıkışan Belik, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Belik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yavuz Belik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

        ORGANLARI UMUT OLACAK

        Evli ve henüz 3 ay önce 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz Belik'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Ailesinin ikiz oğullarından biri olan Yavuz Belik'in organları, nakil bekleyen hastalar için umut olacak.

        Yavuz Belik'in cenazesi, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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