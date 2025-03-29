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        Hurda pazarı gece de yoğun

        BURSA'da kurulan, Türkiye'nin en büyük ikinci el hurda pazarı, ziyaretçilerine kıyafet, hırdavat, antika ve beyaz eşya gibi birçok ürünü hem ikinci el hem de sıfır olarak bulma imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:45
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        Hurda pazarı gece de yoğun
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        BURSA'da kurulan, Türkiye'nin en büyük ikinci el hurda pazarı, ziyaretçilerine kıyafet, hırdavat, antika ve beyaz eşya gibi birçok ürünü hem ikinci el hem de sıfır olarak bulma imkanı sunuyor. Cumartesi gecesi başlayıp pazar gecesine kadar devam eden pazarda, alışverişin yanı sıra sokak lezzetleriyle de karın doyurmak mümkün oluyor.

        Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde kurulan kinci el hurda pazarı hem Bursalılardan hem de çevre illerden gelenlerden yoğun ilgi görüyor. 24 saat açık kalan pazarda, her bütçeye uygun ürünler ziyaretçileri bekliyor. Cumartesi gecesi başlayan ve pazar gecesine kadar devam eden hurda pazarında ziyaretçiler kıyafet, hırdavat, antika ve beyaz eşya gibi birçok ürünü ikinci el ya da sıfır olarak ucuz fiyata bulma fırsatı buluyor. Gece geç saatlere kadar süren alışveriş, pazar alanında sunulan sokak lezzetleriyle tamamlanıyor. Hurda pazarı, alışveriş tutkunlarının yanı sıra lezzet meraklıları için de cazip bir seçenek sunuyor.

        ‘SÜREKLİ GELMEK İSTİYORSUNUZ VE BAĞIMLILIK YAPABİLİYOR’

        Her hafta sadece 24 saat açık kalan hurda pazarın müdavimlerinden Emre Özbey, "Buraya bir kez geldikten sonra sürekli gelmek istiyorsunuz ve bağımlılık yapabiliyor. Güzel vakit geçirebiliyoruz burada. Biz buraya hırdavat almak için geldik. Dışarıda 50 bin, 100 bin lira olan makine parçalarını, burada çok daha uygun fiyatlara bulabiliyoruz" dedi.

        ‘ÇOK GÜZEL BİR İNSAN KALABALIĞI VAR’

        İş yeri için gerekli olan her türlü ihtiyacını hurda pazarından karşılayabildiğini söyleyen Tayfun Gezgin ise "Ben buraya hem müşteri olarak hem esnaf arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geliyorum. Çok güzel bir insan kalabalığı var. 12 senedir gelip gidiyorum. Ben tabela işi yaptığım için, burada kendi işime lazım olan her şeyi rahatlıkla bulabiliyorum" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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