Hurda pazarı gece de yoğun

BURSA'da kurulan, Türkiye'nin en büyük ikinci el hurda pazarı, ziyaretçilerine kıyafet, hırdavat, antika ve beyaz eşya gibi birçok ürünü hem ikinci el hem de sıfır olarak bulma imkanı sunuyor. Cumartesi gecesi başlayıp pazar gecesine kadar devam eden pazarda, alışverişin yanı sıra sokak lezzetleriyle de karın doyurmak mümkün oluyor.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde kurulan kinci el hurda pazarı hem Bursalılardan hem de çevre illerden gelenlerden yoğun ilgi görüyor. 24 saat açık kalan pazarda, her bütçeye uygun ürünler ziyaretçileri bekliyor. Cumartesi gecesi başlayan ve pazar gecesine kadar devam eden hurda pazarında ziyaretçiler kıyafet, hırdavat, antika ve beyaz eşya gibi birçok ürünü ikinci el ya da sıfır olarak ucuz fiyata bulma fırsatı buluyor. Gece geç saatlere kadar süren alışveriş, pazar alanında sunulan sokak lezzetleriyle tamamlanıyor. Hurda pazarı, alışveriş tutkunlarının yanı sıra lezzet meraklıları için de cazip bir seçenek sunuyor.

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