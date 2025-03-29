Yangın, kar motorlarının yakıt dolu depolarının infilakıyla tüm oteli sarmış

BURSA Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının, bina içindeki, kar motorlarının yakıt dolu depolarının infilak etmesi sonucu büyüdüğü iddia edildi. 4 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürerken, İstanbul’dan bir bilirkişi heyetinin mühürlenen otelde inceleme yapacağı öğrenildi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan bir grup genç, birlikte pasta ve çerez yiyip çay içti. saat 05.00 sıralarında, grubun otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımlar duvarda bulunan süs bitkilerini tutuşturdu. Güvenlik kamerasına da yansıyan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler 9 kişiyi tahliye ederken, otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) öldü, eşi Fikriye Usta (57) ise ağır yaralandı.

BABA-OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ, ANNE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta, dün Ulu Camii’de düzenlenen törenin ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedaviye alındığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edilen Fikriye Usta’nın durumu ciddiyetini koruyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangına ilişkin Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL MÜHÜRLENDİ, BİLİRKİŞİ HEYETİ GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin incelemelerini tamamlamasının ardından otel, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Jandarmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermediği otelde bilirkişi heyeti de inceleme yapacak. Heyetin 2 Nisan günü, İstanbul’dan Uludağ’a gelmesi bekleniyor.