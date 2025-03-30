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        Bursa'da vatandaşlar, bayram namazı için 626 yıllık Ulu Cami'ye akın etti

        BURSA'da, birçok kişi bayram namazı için 626 yıllık tarihi Ulu Cami'ye akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:25
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        Bursa'da vatandaşlar, bayram namazı için 626 yıllık Ulu Cami'ye akın etti
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        BURSA'da, birçok kişi bayram namazı için 626 yıllık tarihi Ulu Cami'ye akın etti. İçeride yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

        Bursa’da bayram namazını kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren Bursa'nın tarihi simgelerinden biri olan ve 626 yıllık geçmişe sahip Ulu Cami’ye akın etti. Bu bayramda da büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapan camide adım atacak yer kalmazken, camide yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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