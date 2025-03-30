Bursa'da vatandaşlar, bayram namazı için 626 yıllık Ulu Cami'ye akın etti
BURSA'da, birçok kişi bayram namazı için 626 yıllık tarihi Ulu Cami'ye akın etti.
BURSA'da, birçok kişi bayram namazı için 626 yıllık tarihi Ulu Cami'ye akın etti. İçeride yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.
Bursa’da bayram namazını kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren Bursa'nın tarihi simgelerinden biri olan ve 626 yıllık geçmişe sahip Ulu Cami’ye akın etti. Bu bayramda da büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapan camide adım atacak yer kalmazken, camide yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı.
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