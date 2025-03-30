Balkondan düşen Nisa, ağır yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Özvatan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Nisa G., anne Hazine G.'nin mutfakta yemek hazırladığı sırada mutfaktaki balkona çıkarak oyun oynamaya başladı. Çocuk, oyun oynarken balkondan beton zemine düşüp, ağır yaralandı. Baba Hamdullah G. tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Nisa G.'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Küçük çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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