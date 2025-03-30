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        Balkondan düşen Nisa, ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki balkondan beton zemine düşen 3 yaşındaki Nisa G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:02 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:05
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        Balkondan düşen Nisa, ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki balkondan beton zemine düşen 3 yaşındaki Nisa G., ağır yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Özvatan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Nisa G., anne Hazine G.'nin mutfakta yemek hazırladığı sırada mutfaktaki balkona çıkarak oyun oynamaya başladı. Çocuk, oyun oynarken balkondan beton zemine düşüp, ağır yaralandı. Baba Hamdullah G. tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Nisa G.'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Küçük çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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