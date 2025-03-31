Yusuf'un yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkartıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sarmaşık Sokak'taki evlerinde oynayan Yusuf Z., fenalaşınca ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tetkiklerde, yemek borusuna 50 kuruşluk madeni para kaçtığı tespit edilen Yusuf Z., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Z.'nin yemek borusundaki para, burada yapılan başarılı ameliyatla çıkartıldı.

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