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        Yusuf'un yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkartıldı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde Yusuf Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:25
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        Yusuf'un yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkartıldı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde Yusuf Z.'nin (5) yemek borusuna takılan madeni para, operasyonla çıkartıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sarmaşık Sokak'taki evlerinde oynayan Yusuf Z., fenalaşınca ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tetkiklerde, yemek borusuna 50 kuruşluk madeni para kaçtığı tespit edilen Yusuf Z., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Z.'nin yemek borusundaki para, burada yapılan başarılı ameliyatla çıkartıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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