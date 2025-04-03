Yağmur sonrası kaygan zeminde drift attı

Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda seyir halinde olan 16 MAZ 22 plakalı otomobilin sürücüsü yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift atarak ilerledi. O anlar, aynı yöne giden başka bir araçtan cep telefonuyla kaydedildi. Trafik akışının yoğun olduğu bölgede çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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