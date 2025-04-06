Bursa'da barakada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde ormanın içerisinde bulunan barakada yangın çıktı.
BURSA’nın Yıldırım ilçesinde ormanın içerisinde bulunan barakada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 02.00 sıralarına Fidyekızık Mahallesi Erkan Sokak'ta ormanın içerisinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.