Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        2 köpeğiyle çıktığı yürüyüşten dönmeyince arama çalışması başlatıldı

        BURSA'da,iki köpeğiyle birlikte evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf İlçiçek (65), için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 köpeğiyle çıktığı yürüyüşten dönmeyince arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL

        BURSA’da,iki köpeğiyle birlikte evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf İlçiçek (65), için arama çalışması başlatıldı. 29 saatten bu yana kayıp olan İlçiçek, özel eğitimli köpeklerle birlikte ormanda aranıyor.

        Orhaneli ilçesine bağlı Çöreler Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Yusuf İlçiçek, iddiaya göre, dün sabah saat 10.00 sıralarında yürüyüş yapmak üzere evinden 2 köpeğiyle birlikte ayrıldı. En son mahalle çıkışında, orman yoluna doğru giderken görülen İlçiçek bir daha evine dönmedi. Cep telefonu kullanmadığı öğrenilen Yusuf İlçiçek’i evinde bulamayan ablası, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Mahalleli tarafından başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. İlçiçek’i, arama-kurtarma köpeğinin de kullanıldığı 50 kişilik ekip ararken, ormanda yürütülen çalışmalara mahalleli de destek veriyor.

        KEÇİLERİNİ SATINCA MORALİ BOZULMUŞ

        29 saatten bu yana kayıp olan Yusuf İlçiçek’in herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ve yürüyüşe beraber çıktığı köpeklerinin yanından hiç ayrılmadığı öğrenildi. Daha önce hiç evlenmediği belirtilen İlçiçek’in, kısa süre önce sahip olduğu 15 keçiyi sattığı ve bu durumdan dolayı moralinin bozuk olduğu ifade edildi.

        Hayvanlara büyük sevgi beslediği belirtilen Yusuf İlçiçek ve 2 köpeğine dair henüz bir ize rastlanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti

        Benzer Haberler

        Bursa'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Bursa'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı kutlandı
        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı kutlandı
        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ramazanda 71 mahallede etkinlik düzenledi
        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ramazanda 71 mahallede etkinlik düzenledi
        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Kimlik bilgileri kullanılan üniversiteli Gizem, mahkeme celbiyle hırsızlıkt...
        Kimlik bilgileri kullanılan üniversiteli Gizem, mahkeme celbiyle hırsızlıkt...
        Bursa'da husumetli aileler arasında kavga; kaynana bıçaklandı, 2 kişi darbe...
        Bursa'da husumetli aileler arasında kavga; kaynana bıçaklandı, 2 kişi darbe...