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        Polisten kaçan motosiklet sürücüsünün üzerinde 350 gram bonzai ele geçirildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan ve takiple yakalanan motosiklet sürücüsünün üzerinde 350 gram bonzai ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:19
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        Polisten kaçan motosiklet sürücüsünün üzerinde 350 gram bonzai ele geçirildi
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan ve takiple yakalanan motosiklet sürücüsünün üzerinde 350 gram bonzai ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine motosikletliyi takibe aldı. Takip edildiğini anlayıp kaçmaya çalışan şüpheli, 5 kilometre sonra yakalandı. Şüpheli S.B.’nin üzerinde yapılan aramada 350 gram bonzai ele geçirildi. S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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