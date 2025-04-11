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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:15
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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Osmanbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatih Y. (17) yönetimindeki 16 BOE 552 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Muhammed S. (24) yönetimindeki 16 MB 9690 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Muhammed U. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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