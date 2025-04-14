Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Depreme anne karnında yakalanan SMA'lı Mehmet Eren'in kampanyasında son 4 ay

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerine Pazarcık ilçesindeki evlerinde yakalanan Besime Özdemir (30), erken doğumla dünyaya gelen bebeği Mehmet Eren'in (2), Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olduğunu öğrenince ailesiyle birlikte ikinci bir yıkım yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depreme anne karnında yakalanan SMA'lı Mehmet Eren'in kampanyasında son 4 ay
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerine Pazarcık ilçesindeki evlerinde yakalanan Besime Özdemir (30), erken doğumla dünyaya gelen bebeği Mehmet Eren’in (2), Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olduğunu öğrenince ailesiyle birlikte ikinci bir yıkım yaşadı. Depremin ardından Bursa’ya yerleşen aile, oğullarının tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin 500 doların toplanması için kampanya başlattı. Şu ana kadar bu tutarın yaklaşık yüzde 56’sı toplandı. Besime Özdemir, “Kampanyamıza verilen valilik izin süresinin tamamlanmasına son 4 ayımız kaldı ve 3’üncü bir valilik izni alma şansımız yok” dedi.

        Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Doğan (32)-Besime Özdemir çifti, 2012 yılında evlendi. Besime Özdemir, 4’üncü çocukları Mehmet Eren’e hamileyken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri meydana geldi. Özdemir ailesi, bindikleri bir TIR’la evlerini terk ederek önce Ankara’ya, ardından Bursa’nın Osmangazi ilçesine yerleşti. Bir süre sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Besime Özdemir, strese bağlı olarak tansiyonun yükseldiğini ve acilen ameliyata alınarak doğum yapması gerektiğini öğrendi. Ailenin 4’üncü çocuğu Mehmet Eren, beklenen tarihten 1 ay önce, depremden 12 gün sonra dünyaya gelirken, aile, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen telefonla bebeklerinin SMA TİP-1 hastası olduğunu öğrendi. Deprem felaketinin ardından ikinci bir yıkım yaşadıklarını söyleyen Besime Özdemir, “Mehmet Eren, deprem yaralarımızı sardı. Çünkü yeni bir evladımız dünyaya geldi. Onun gözleri umut doluydu. Doğumdan 8 gün sonra eşime İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir telefon geldi. Eşim, bana bebeğimize SMA tanısı konulduğunu söyledi. Evladımı kaybedeceğim korkusuyla yüreğimde bir acı hissettim. Depremin şokunu atlatamadan tekrardan bir yıkım yaşadık” diye konuştu.

        'YIKIK BİNALAR ARASINDA STANT AÇTIK'

        Mehmet Eren’e SMA tanısı konulduktan sonra, ikametleri Kahramanmaraş’ta olduğu için kampanya başlatabilmek üzere memleketlerine geri döndüklerini ve annesinin evine yerleştiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

        “6 kişilik bir aile olarak annemlerde kaldık. Onlar da 4 kişiydi ve toplam 10 kişi aynı evde kaldık. Kalacak yerimiz ve sahip çıkacak başka kimsemiz yoktu. Mehmet Eren’in kampanyasına Bursa’da izin alamayacağımız için, biz tekrar Kahramanmaraş’a dönmek zorunda kaldık. Deprem olmuş ve yıkılan binalar arasında kalan bir şehre döndük. Artçı depremler yaşanmaya devam ediyordu. Evladımızın kurtulması için deprem bölgesine tekrar dönmek zorunda kalmıştık. Kampanya için valilik izni çıktığında Mehmet Eren 5 aylıktı. Yıkık binalar arasında stantlar kurduk. Depremden sonra yıkılmayan ve sahipleri sağ kalan esnafı gezerek, evladımız için kumbara bıraktık. Bizim sesimizi kimse orada duymadı çünkü o insanlar kendi yaralarını sarmaya çalışıyordu. Biz, geçen sene şubat ayında Bursa’ya tekrar yerleşmeye karar verdik. Yola çıktığımızda kampanyamız henüz yüzde 3’tü. Şu an kampanyamız 20 aydır aktif ve yüzde 56’sı tamamlandı. Kampanyamıza verilen valilik izin süresinin tamamlanmasına son 4 ayımız kaldı ve 3’üncü bir valilik izni alma şansımız yok. 31 Temmuz’da kampanyamız bitiyor ve 1 Ağustos’ta 1 lira dahi valilik hesaplarımıza aktarılamayacak. O yüzden ben, deprem zamanında kenetlenen tüm Türkiye’den, şimdi de Mehmet Eren için kenetlenmelerini istiyorum. Söz konusu olan bir evladın hayata tutunması, koşup oynaması”

        'PARAYI TOPLAYAMAZSAK TEDAVİ HAKKINI KAYBEDECEK'

        Mehmet Eren'in tedavisi için toplamda 1 milyon 819 bin 500 dolara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Besime Özdemir, “Dolar yükseldikçe gereken para miktarı da yükseliyor. Biz bunun yüzde 56’sını tamamlayabildik. Yani yaklaşık 1 milyon 30 bin dolar civarında bir para topladık. Bu parayı 4 ayda toparlayamazsak, maalesef Mehmet Eren tedavi hakkını kaybedecek. Bu para toplanırsa, Kahramanmaraş Valiliği’nde toplanan para yurt dışındaki hastaneye transfer edilecek ve Mehmet Eren buradan uçağa binerek yurt dışında tedavi olacak” dedi.

        'SMA ENKAZININ ALTINA GİRMEK İSTEMİYORUM'

        İnşaat işçisi olan ve gündelik işlere giderek ailesinin geçimini sağlayan baba Doğan Özdemir ise “Oğlum için her gün esnaflara kumbara bırakıp stant açıyorum. Deprem bölgesinde yıkık binalar arasında oğlumun sesini duyurmaya çalıştım. Depremden dolayı orada kampanyamız ilerleyemedi. Biz de Bursa’ya taşınmak zorunda kaldık. Oğlumun sürekli hastane ve stant kurma işleri olduğu için, sürekli bir işte çalışamıyorum. Depremde enkaz altına girmekten kurtulduk, SMA enkazının altına girmek istemiyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        İsrail basını: ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu Roma'da
        İsrail basını: ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu Roma'da
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?

        Benzer Haberler

        Çiftçiler, zirai dona karşı traktörlerle sis bulutu oluşturup sabaha kadar...
        Çiftçiler, zirai dona karşı traktörlerle sis bulutu oluşturup sabaha kadar...
        Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını yarın açıyor
        Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını yarın açıyor
        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Bursa'da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Anadolu Ateşi Bursa'da sanatseverlerle buluştu
        Anadolu Ateşi Bursa'da sanatseverlerle buluştu
        Bursa'da "Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta" tiyatro oyunu sahnelendi