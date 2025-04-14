Depreme anne karnında yakalanan SMA'lı Mehmet Eren'in kampanyasında son 4 ay

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerine Pazarcık ilçesindeki evlerinde yakalanan Besime Özdemir (30), erken doğumla dünyaya gelen bebeği Mehmet Eren’in (2), Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olduğunu öğrenince ailesiyle birlikte ikinci bir yıkım yaşadı. Depremin ardından Bursa’ya yerleşen aile, oğullarının tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin 500 doların toplanması için kampanya başlattı. Şu ana kadar bu tutarın yaklaşık yüzde 56’sı toplandı. Besime Özdemir, “Kampanyamıza verilen valilik izin süresinin tamamlanmasına son 4 ayımız kaldı ve 3’üncü bir valilik izni alma şansımız yok” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Doğan (32)-Besime Özdemir çifti, 2012 yılında evlendi. Besime Özdemir, 4’üncü çocukları Mehmet Eren’e hamileyken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri meydana geldi. Özdemir ailesi, bindikleri bir TIR’la evlerini terk ederek önce Ankara’ya, ardından Bursa’nın Osmangazi ilçesine yerleşti. Bir süre sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Besime Özdemir, strese bağlı olarak tansiyonun yükseldiğini ve acilen ameliyata alınarak doğum yapması gerektiğini öğrendi. Ailenin 4’üncü çocuğu Mehmet Eren, beklenen tarihten 1 ay önce, depremden 12 gün sonra dünyaya gelirken, aile, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen telefonla bebeklerinin SMA TİP-1 hastası olduğunu öğrendi. Deprem felaketinin ardından ikinci bir yıkım yaşadıklarını söyleyen Besime Özdemir, “Mehmet Eren, deprem yaralarımızı sardı. Çünkü yeni bir evladımız dünyaya geldi. Onun gözleri umut doluydu. Doğumdan 8 gün sonra eşime İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir telefon geldi. Eşim, bana bebeğimize SMA tanısı konulduğunu söyledi. Evladımı kaybedeceğim korkusuyla yüreğimde bir acı hissettim. Depremin şokunu atlatamadan tekrardan bir yıkım yaşadık” diye konuştu.

'YIKIK BİNALAR ARASINDA STANT AÇTIK' Mehmet Eren’e SMA tanısı konulduktan sonra, ikametleri Kahramanmaraş’ta olduğu için kampanya başlatabilmek üzere memleketlerine geri döndüklerini ve annesinin evine yerleştiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu: “6 kişilik bir aile olarak annemlerde kaldık. Onlar da 4 kişiydi ve toplam 10 kişi aynı evde kaldık. Kalacak yerimiz ve sahip çıkacak başka kimsemiz yoktu. Mehmet Eren’in kampanyasına Bursa’da izin alamayacağımız için, biz tekrar Kahramanmaraş’a dönmek zorunda kaldık. Deprem olmuş ve yıkılan binalar arasında kalan bir şehre döndük. Artçı depremler yaşanmaya devam ediyordu. Evladımızın kurtulması için deprem bölgesine tekrar dönmek zorunda kalmıştık. Kampanya için valilik izni çıktığında Mehmet Eren 5 aylıktı. Yıkık binalar arasında stantlar kurduk. Depremden sonra yıkılmayan ve sahipleri sağ kalan esnafı gezerek, evladımız için kumbara bıraktık. Bizim sesimizi kimse orada duymadı çünkü o insanlar kendi yaralarını sarmaya çalışıyordu. Biz, geçen sene şubat ayında Bursa’ya tekrar yerleşmeye karar verdik. Yola çıktığımızda kampanyamız henüz yüzde 3’tü. Şu an kampanyamız 20 aydır aktif ve yüzde 56’sı tamamlandı. Kampanyamıza verilen valilik izin süresinin tamamlanmasına son 4 ayımız kaldı ve 3’üncü bir valilik izni alma şansımız yok. 31 Temmuz’da kampanyamız bitiyor ve 1 Ağustos’ta 1 lira dahi valilik hesaplarımıza aktarılamayacak. O yüzden ben, deprem zamanında kenetlenen tüm Türkiye’den, şimdi de Mehmet Eren için kenetlenmelerini istiyorum. Söz konusu olan bir evladın hayata tutunması, koşup oynaması”